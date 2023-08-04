Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоёмов

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По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, спасательные службы Москвы усилили патрулирование вдоль Москвы-реки и других городских водоёмов в связи с сохраняющейся жаркой погодой. Метеорологи прогнозируют, что максимальная температура воздуха в предстоящие выходные может достичь +35 градусов по Цельсию.

Фото: ya.ru

В связи с ожидаемым увеличением числа людей, отдыхающих у воды, спасатели приступили к усиленному патрулированию с использованием современных катеров для наблюдения за всей Москвой-рекой и внутренними водоёмами, чтобы быстро реагировать на возможные инциденты и предотвращать их.

В настоящее время в Москве насчитывается 25 поисково-спасательных станций: 13 станций вдоль Москвы-реки, 2 на Химкинском водохранилище и 10 на внутренних водных объектах. Более 70 сотрудников спасательной службы ежедневно обеспечивают безопасность посетителей водоёма, а из-за жаркой погоды их число увеличилось почти до 100.

Спасатели патрулируют как береговую линию, так и воду, проводят профилактические беседы с посетителями, выявляют несовершеннолетних без сопровождения и принимают необходимые меры предосторожности.

Глава городского комплекса подчеркнул, что необходимо быть внимательным и строго соблюдать правила безопасности во время отдыха на воде, купаться только в разрешенных местах и не оставлять детей без присмотра.

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