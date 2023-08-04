ЦИК Испании оштрафовал на €4,7 тыс. пресс-секретаря правительства

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании приняла решение наложить два штрафа на исполняющую обязанности пресс-секретаря правительства Изабель Родригес из-за её заявлений накануне муниципальных и региональных выборов. Общая сумма штрафов составляет 4700 евро.

Фото: espanarusa .com

Жалобы были поданы консервативной Народной партией, традиционным соперником Испанской социалистической рабочей партии, которая поддерживает Родригес. Её заявления были сделаны в штаб-квартире правительства во время двух пресс-конференций незадолго до выборов 28 мая.

ЦИК сочла, что Изабель Родригес нарушила закон об общей избирательной системе, представив "заявления оценочного и агитационно-ориентированного содержания". Кроме того, Родригес не соблюдал "принцип нейтралитета" государственных властей во время избирательного процесса.

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