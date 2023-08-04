Приморский районный суд Санкт-Петербурга наложил штраф в размере 1 млн рублей на компанию "Окко" за демонстрацию сцен, изображающих нетрадиционные сексуальные отношения, в фильмах с возрастным рейтингом для несовершеннолетних. Об этом решении сообщила единая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек ООО "Окко" к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо побуждающей несовершеннолетних к изменению половой принадлежности). В результате суд назначил ООО "Окко" штраф в размере 1 млн рублей.
Наложенный штраф является результатом рассмотрения трех отдельных протоколов, которые суд объединил в одно дело. Нарушения в работе видеосервиса были выявлены сотрудниками Роскомнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). В ходе проверок, проведенных в марте-апреле, было установлено, что на платформе с маркировкой "16+" демонстрировались 16 художественных фильмов с ЛГБТ-сценами, в том числе "Александр", "Чёрный лебедь" и "Семейка Тенненбаум". Хотя на них должна была быть обозначена маркировка "18+".
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