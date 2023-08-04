Суд оштрафовал Okko на один млн рублей за пропаганду ЛГБТ

1:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Приморский районный суд Санкт-Петербурга наложил штраф в размере 1 млн рублей на компанию "Окко" за демонстрацию сцен, изображающих нетрадиционные сексуальные отношения, в фильмах с возрастным рейтингом для несовершеннолетних. Об этом решении сообщила единая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Фото: dag.aif. ru/society/okko_pokazhet_filmy_i_serialy_besplatno_v_chest_dnya_rozhdeniya_sbera

Компании "Окко" грозит административное наказание

Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек ООО "Окко" к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо побуждающей несовершеннолетних к изменению половой принадлежности). В результате суд назначил ООО "Окко" штраф в размере 1 млн рублей.

Три протокола привели к единому делу

Наложенный штраф является результатом рассмотрения трех отдельных протоколов, которые суд объединил в одно дело. Нарушения в работе видеосервиса были выявлены сотрудниками Роскомнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). В ходе проверок, проведенных в марте-апреле, было установлено, что на платформе с маркировкой "16+" демонстрировались 16 художественных фильмов с ЛГБТ-сценами, в том числе "Александр", "Чёрный лебедь" и "Семейка Тенненбаум". Хотя на них должна была быть обозначена маркировка "18+".

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