В Екатеринбурге пройдёт показ "Барби" и "Оппенгеймера"

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Постеры двух долгожданных новых фильмов, "Барби" и "Оппенгеймер", уже размещены возле кинотеатра в местном торговом центре "Пассаж", сообщает 66.ru со ссылкой на очевидца.

Фото: imdb .com

Точная дата выхода фильма Греты Гервиг "Барби" и Кристофера Нолана "Оппенгеймер" в Екатеринбурге не названа, но известно, что показ состоится в конце августа-сентябре.

Недавно Telegram-канал Vodacott заявил, что более качественные копии фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" всё равно попадут в Россию. Ведь уже сформирована новая цепочка поставок из Армении — после того, как была заблокирована предыдущая из Казахстана.

Ранее "Ведомости" сообщали, что российские зрители получат доступ только к онлайн-версиям новых голливудских фильмов из-за того, что крупные кинокомпании выявляют и блокируют кинотеатры, создавшие копии для проката в России.

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