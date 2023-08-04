Громкие звуки, которые раздавались в небе над Туапсе нынешним утром, напугали жителей и гостей курортного городка. Как выяснилось, они были вызваны преодолением самолётом звукового барьера. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале. Согласно отчёту, сообщений о каких-либо инцидентах не поступало, а шум был вызван манёвром самолета.
Некоторые местные жители предположили в социальных сетях, что причиной громкого взрыва мог быть сбитый беспилотник.
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