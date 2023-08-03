Скоро появится возможность подать заявление на получение пособия на погребение онлайн

Согласно предлагаемому законопроекту, у физических лиц вскоре появится возможность подавать заявления на получение социальных пособий на погребение в электронном виде с помощью единого заявления.
Этот процесс будет облегчен получением информации непосредственно из ЗАГСа, что избавит заявителя от необходимости лично посещать офис.
Законопроект также включает положения о компенсации похоронной службе расходов, связанных с погребальными услугами.
Если законопроект будет одобрен, он вступит в силу с 1 января 2025 года.
Эта мера направлена на упрощение и ускорение процесса подачи заявлений на получение пособий на погребение, обеспечивая более эффективную поддержку нуждающимся во времена утраты и горя.
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