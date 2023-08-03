Юрист рассказала, как не стать жертвами мошенников

2:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Всё чаще людей обманывают мошенники, прикинувшись работниками банка. Как не попадаться на их уловки и сохранить свой сбережения, рассказала управляющий партнер Адвокатского Бюро города Москвы"Позен и Партнеры" Марина Позен. Подробности приводит Газета.Ru.

Фото: www.muravlenko24.ru

Специалист выделила пять простых правил, пользуясь которыми, пользователь убережёт себя от непредвиденных финансовых трудностей.

Не нужно сразу же доверять словам собеседника.

"Кем бы собеседник вам не представился и чтобы он вам не говорил, у вас всегда должна возникать одна мысль: это может быть и мошенник, его информацию стоит проверить".

После первого разговора всегда перезванивайте в свой банк и узнавайте, исходил ли от них телефонный звонок.

"Даже если звонят действительно сотрудники банка с номера банка, скажите, что перезвоните. И перезванивайте через номера, указанные в договоре банковского счета или мобильном приложении банка. Только тогда вы будете защищены".

Обращайте внимание на сам номер, по которому звонили.

Обычно мошенники связываются с жертвами через неизвестные номера: у банков есть специализированные. Их можно посмотреть в Интернете.

Не сообщайте свои данные по телефону.

"Если по телефону просят вас сообщить личные данные, реквизиты карты и цифровые коды из смс — это звонок от злоумышленников. Сотрудникам банка запрещено запрашивать у клиентов такую информацию".

Не устанавливайте сомнительные приложения на телефон, которые предлагают установить на другой линии.

"Злоумышленники по телефону, представляясь сотрудниками банка, предлагают установить приложения, с помощью которых якобы можно предотвратить или блокировать кражу денег с вашего банковского счета. Однако на самом деле через указанное приложение мошенники свободно входят удаленно в мобильный банк гражданина и похищают со счета все денежные средства".

Придерживайтесь этих правил, и тогда сможете обезопасить себя от денежных и нервных потерь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.