Врачи в Видном спасли 55-летнего мужчину от ампутации правой ноги

2:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Мужчина, страдающий от сильной боли и отека в правом колене, обратился в Видновскую больницу в поисках помощи. В ходе тщательного обследования специалисты обнаружили серозно-гнойную жидкость в его коленном суставе. Этот воспалительный процесс мог привести к гангрене и потере ноги, однако благодаря оперативным действиям врачей удалось предотвратить этот исход.

Фото: feed.riafan.ru

Команда врачей приняла смелое решение: провести операцию для спасения коленного сустава пациента. Они использовали метод артроскопической санации, который позволяет проводить манипуляции внутри сустава через небольшие проколы. Это инновационное решение помогло избежать более инвазивных методов и минимизировать риски для пациента.

Операция началась с тщательной очистки полости коленного сустава. Специалисты промыли его большим количеством жидкости, что помогло устранить воспалительные процессы. С использованием специальных инструментов врачи аккуратно удалили отложения фибрина, белковых нитей, которые образуются в результате воспаления.

Заведующий первым хирургическим отделением больницы, Константин Брагинский, поделился:

"Наши врачи произвели артроскопическую санацию сустава с помощью двух небольших проколов в колене. Мы успешно устранили воспаление, а также минимизировали болевой синдром. Пациент отметил значительное облегчение после операции, и отек начал спадать".

После операции мужчину ожидал период восстановления, включающий антибактериальную терапию. С каждым днем он чувствовал все большее облегчение и заметную положительную динамику. Благодаря усилиям врачей и собственной решимости мужчина постепенно восстанавливался.

По окончании курса антибактериальной терапии пациент был выписан из больницы на амбулаторное лечение. Его случай стал примером того, как оперативные решения и профессиональное вмешательство могут сделать настоящее чудо, спасти человеческую жизнь и сделать ее качество достойным.

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