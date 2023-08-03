Ребенок в Великобритании набрал 162 балла по тесту IQ

Школьник из Великобритании совершил экстраординарный подвиг, превзойдя показатели IQ Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, набрав впечатляющие 162 балла в тесте на IQ. В результате этого исключительного достижения он был принят в престижный клуб молодых гениев "Менса".
В то время как и Эйнштейн, и Хокинг набрали заметный результат в 160 баллов по тестам IQ, этот молодой вундеркинд по имени Адриан Ли превзошел их результаты, набрав 162 балла.
Даже в столь юном возрасте Адриан уже добился академического признания, получив несколько наград за выдающуюся успеваемость в начальной школе.
В дополнение к своим академическим достижениям Адриан обладает широким спектром интересов и талантов. Он любит различные виды спорта и активного отдыха, включая шахматы, сквош, фехтование, лыжный спорт, настольный теннис, тхэквондо и греблю, демонстрируя свою разносторонность и страсть к обучению и преуспеванию в различных областях.
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