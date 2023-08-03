МК: мать "челябинского маньяка" Ческидова собиралась завещать дом пленнице

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители посёлка Смолино в Челябинской области, где Владимир Ческидов 14 лет удерживал в плену похищенную им девушку, поделились новыми подробностями этого странного дела. В беседе с "МК" они рассказали, что пленница спокойно выходила из комнаты, а мать "маньяка" Валентина Ческидова якобы даже обещала оставить ей дом в наследство.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Близкие знакомые пенсионерки заявляют, что часто встречали её в местном храме, где она помогала в трапезной.

Работавшая там поваром Ольга описала Валентину как уравновешенную, доброжелательную и спокойную женщину. О каких-то проблемах дома она не распространялась, но пару месяцев назад на её спине заметили синяки.

Также Ческидова обмолвилась, что с её сыном живёт молодая девушка. И сообщила, что собирается сделать завещание ей. На сына она не надеялась, так как у него одно лёгкое.

Заложницу сына женщина нахваливала и постоянно покупала ей подарки, но по имени её никогда не называла, отметили односельчане.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мать челябинского маньяка о жертве: «Она жила как королева!»