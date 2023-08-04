ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 7% за 28 дней

3:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Несмотря на официальное окончание пандемии COVID-19, в мире люди продолжают им болеть. С 13 по 30 июля вирусом заразились более 1 миллиона жизней. К сожалению, за этот период от вируса погибло более 3 тыс. человек. Эта отрезвляющая статистика свидетельствует о 7%-ном росте числа случаев заражения по сравнению с предыдущими 28 днями.

Фото: rspp.ru

Однако на фоне этой мрачной реальности есть и проблеск надежды: число летальных исходов снизилось на 53%. Эти важнейшие данные были получены от Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ), что подчеркивает необходимость сохранения усилий стран в борьбе с недугом.

Согласно последнему бюллетеню ВОЗ, за последние четыре недели в мире было зарегистрировано 1 008 194 новых случая заражения и 3 132 летальных исхода. Несмотря на завершение чрезвычайного положения, объявленного ВОЗ 5 мая, COVID-19 по-прежнему представляет собой реальную угрозу. В свете этой реальности ВОЗ подчеркивает важность сохранения и поддержания созданной инфраструктуры для борьбы с этим хроническим заболеванием.

ВОЗ подчеркивает ключевую роль сохранения основных мер, включая бдительный эпидемиологический надзор, комплексные системы отчётности, отслеживание вариантов и раннее клиническое вмешательство. Особое значение имеет проведение бустерной вакцинации среди групп повышенного риска, настаивает организация. В бюллетене подчеркивается, что эти стратегии являются краеугольными камнями в борьбе с COVID-19.

Анализ регионального воздействия вируса показывает, что в период с 13 по 30 июля в Западно-Тихоокеанском регионе отмечается резкий рост заболеваемости на 38%. В остальных пяти регионах, напротив, наблюдается снижение уровня заболеваемости. Однако на фоне этого мрачного сценария наблюдается и положительный момент - снижение смертности во всех шести регионах, причем лидирует Европа, где смертность снизилась на 75%.

За последние четыре недели несколько стран стали "горячими точками" COVID-19. В Республике Корея (Южная Корея) зарегистрировано 751 484 случая заболевания, за ней следуют Бразилия (45 642), Австралия (30 144), Новая Зеландия (23 443) и Сингапур (23 216). В Бразилии за этот период зарегистрировано 695 смертей. Среди других стран со значительным числом погибших выделяются Перу (321), Австралия (260), Россия (251) и Республика Корея (199).

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