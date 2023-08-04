Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ECOWAS отказалось использовать военные силы в отношении Нигера
Daily Mail: жители США массово покидают Нью-Йорк
РФ выиграла летнюю кампанию 2023 года, а планы НАТО на военный разгром России потерпели крах
Эскалация столкновений в палестинском лагере Эйн-эль-Хильве
Рогов: пять беспилотников ВСУ были задействованы в ночной атаке на Бердянск
Shot: в Омске заключённый взял в заложники и изнасиловал медсестру
Руденко показал итог атаки ВСУ в Запорожье: уничтоженная техника, в том числе Leopard
Делегация ECOWAS не встретилась с главой мятежников: она покидает Нигер
Сотрудники ФСБ выявили в Херсонской области пособников ВСУ при передаче данных об армии РФ

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 7% за 28 дней

3:08
Общество

Несмотря на официальное окончание пандемии COVID-19, в мире люди  продолжают им болеть. С 13 по 30 июля вирусом заразились более 1 миллиона жизней. К сожалению, за этот период от вируса погибло более 3 тыс. человек. Эта отрезвляющая статистика свидетельствует о 7%-ном росте числа случаев заражения по сравнению с предыдущими 28 днями.

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 7% за 28 дней
Фото: rspp.ru

Однако на фоне этой мрачной реальности есть и проблеск надежды: число летальных исходов снизилось на 53%. Эти важнейшие данные были получены от Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ), что подчеркивает необходимость сохранения усилий стран в борьбе с недугом.

Согласно последнему бюллетеню ВОЗ, за последние четыре недели в мире было зарегистрировано 1 008 194 новых случая заражения и 3 132 летальных исхода. Несмотря на завершение чрезвычайного положения, объявленного ВОЗ 5 мая, COVID-19 по-прежнему представляет собой реальную угрозу. В свете этой реальности ВОЗ подчеркивает важность сохранения и поддержания созданной инфраструктуры для борьбы с этим хроническим заболеванием.

ВОЗ подчеркивает ключевую роль сохранения основных мер, включая бдительный эпидемиологический надзор, комплексные системы отчётности, отслеживание вариантов и раннее клиническое вмешательство. Особое значение имеет проведение бустерной вакцинации среди групп повышенного риска, настаивает организация. В бюллетене подчеркивается, что эти стратегии являются краеугольными камнями в борьбе с COVID-19.

Анализ регионального воздействия вируса показывает, что в период с 13 по 30 июля в Западно-Тихоокеанском регионе отмечается резкий рост заболеваемости на 38%. В остальных пяти регионах, напротив, наблюдается снижение уровня заболеваемости. Однако на фоне этого мрачного сценария наблюдается и положительный момент - снижение смертности во всех шести регионах, причем лидирует Европа, где смертность снизилась на 75%.

За последние четыре недели несколько стран стали "горячими точками" COVID-19. В Республике Корея (Южная Корея) зарегистрировано 751 484 случая заболевания, за ней следуют Бразилия (45 642), Австралия (30 144), Новая Зеландия (23 443) и Сингапур (23 216). В Бразилии за этот период зарегистрировано 695 смертей. Среди других стран со значительным числом погибших выделяются Перу (321), Австралия (260), Россия (251) и Республика Корея (199).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Шокирующие ракетные удары: как Запад отреагировал на мощные атаки РФ в Одессе

Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.

American Conservative: Запад шокирован ракетными ударами РФ по военным складам в Одессе
Раймонд Паулс объяснил, почему не пришёл на фестиваль Лаймы Вайкуле
"Лайма делает шоу": Паулс объяснил, почему не пришёл на фестиваль в Юрмале
Новое заявление Киева о западном оружии развязало РФ руки
Новый скандал на фестивале Вайкуле: Сердючка и Лобода не поделили сцену
Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин В России объявлен четвёртый открытый набор в космонавты Анастасия Жукова Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения" Любовь Степушова
Собчак высказалась о признании Норвегии недружественной страной
Турист умер в Анапе после катания на опасном "Банане": случился приступ
Американский полковник предупредил о самом опасном сценарии на Украине
Американский полковник предупредил о самом опасном сценарии на Украине
Последние материалы
Челябинский маньяк Ческидов убил и закопал сожительницу на глазах 20-летней пленницы
Экс-посол Франции в ООН Жерар Аро: государственный переворот в Нигере стал провалом Европы
Спасатели Грузии спасли 210 человек с места схода оползня за два дня
Официально представлен Москивч 6: замена Skoda Octavia
ВСУ совершили целый ряд попыток атак по российским регионам, включая Крым
В Казахстане предложили сделать похищение невест уголовно наказуемым
Исследование показало, где дешевле забронировать гостиничный номер летом
OneTwoTrip: до конца сентября дешевле всего забронировать номер в Шарм-эш-Шейхе и на Пхукете
В Чехии официанты кафе включили гимн России для беженцев с Украины
"Почта России" запустила регулярные прямые авиаперевозки в Грузию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников