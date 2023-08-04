В Екатеринбурге на улице обнаружили тело мужчины

2:16 Your browser does not support the audio element. Общество

В среду вечером в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга власти было обнаружено безжизненное тело мужчины, чья пятилетняя дочь была найдена без присмотра. Об этом происшествии сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее представитель МВД проинформировал общественность о том, что жители Екатеринбурга обнаружили на улице Баумана пятилетнюю девочку, которая в течение значительного времени находилась без присмотра. Эта ситуация послужила поводом для принятия незамедлительных мер.

Ближе к вечеру на улице Таганской в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга был обнаружен труп мужчины, о котором шла речь. Это был отец вышеупомянутой девочки, которая осталась без присмотра взрослых на Эльмаше. Сожительница мужчины уже опознала его по фотографии. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как стало известно, погибший ранее имел судимость за участие в незаконном обороте наркотиков. Одна из гипотез, рассматриваемых правоохранительными органами, заключается в том, что его гибель может быть связана со злоупотреблением наркотиками. Однако для окончательного заключения, как заявил Горелых, необходимо получить результаты специализированного расследования.

Пользуясь случаем, Горелых опроверг появившиеся в социальных сетях слухи о воссоединении девочки с семьёй. По его словам, ребенок находится под опекой учреждения социальной защиты населения и будет находиться там до окончания расследования. Данное разъяснение было призвано устранить недостоверную информацию, распространяемую в СМИ.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону дополнительно сообщили, что следователи проводят тщательную работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее мы уже писали, что найденную девочку уже якобы вернули матери, но на тот момент отец её так и не был обнаружен.

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