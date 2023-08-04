Минфин предложил дать отсрочку от военной службы IT-специалистам без высшего образования

2:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство финансов обратилось к правительству России с инициативой об отсрочке прохождения военной службы для IT-специалистов без высшего образования. В настоящее время такую отсрочку могут получить только IТ-специалисты из аккредитованных компаний, окончившие университет, в соответствии с правилами, установленными в марте 2022 года. Однако депутат Яна Лантратова обратила внимание на тот факт, что примерно 80% IТ-сотрудников не имеют высшего образования, но обладают важнейшими навыками, которые ценятся работодателями. В ответ она предложила ввести квалификационный экзамен государственного уровня. Если IТ-специалист сдаст этот экзамен, он будет приравнен к выпускникам университетов, что даст ему право на льготы, отсрочку от военной службы и потенциальное трудоустройство в государственные учреждения.

Фото: lenta .ru

Министерство финансов положительно отреагировало на запрос Лантратовой и предложило расширить перечень специальностей, имеющих право на отсрочку. Они нацелены на включение IТ-специалистов со средним профессиональным образованием и некоторыми конкретными высшими образованиями, которые ранее не рассматривались в списке на 2022 год. Министерство финансов направило письма с просьбой одобрить разработку этих поправок вице-премьеру Денису Мантурову и министерству обороны, но ответы от них пока ожидаются.

В настоящее время IТ-специалисты из аккредитованных организаций могут подать заявление на отсрочку от военной службы, предоставив данные своих работодателей министерству финансов, которое затем направляет их в Минобороны для утверждения. Однако в этом процессе отсутствуют чёткие правила и руководящие принципы на уровне подзаконных актов и распоряжений, что приводит к неопределённости и потенциальным трудностям при получении отсрочки.

Инициатива направлена на удовлетворение конкретных потребностей IТ-индустрии и признание ценности навыков IТ-специалистов, независимо от их формального образования. По мере развития ситуации окончательные решения будут приниматься Минфином и Минобороны, а правила, касающиеся отсрочки от военной службы для IТ-специалистов, вероятно, будут уточнены и оптимизированы в будущем.

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