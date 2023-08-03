Могла быть остановка сердца: врачи Подмосковья спасли женщину со слабым пульсом

В региональном сосудистом центре Егорьевской больницы была проведена операция по спасению жизни женщины, поступившей с тревожно низким пульсом — до 30 ударов в минуту. Такое критическое состояние создавало для пациентки угрозу остановки сердца. Вскоре было установлено, что причина кроется в неисправности кардиостимулятора — устройства, отвечающего за поддержание сердечного ритма. Медики объясняют это тем, что пациентка в течение последних нескольких лет пренебрегала плановыми обследованиями.

Фото: medschool.umaryland.edu

"Под местной анестезией была проведена тщательная эндоваскулярная операция. Через небольшой разрез около ключицы был аккуратно сделан прокол в подключичной вене, что позволило заменить вышедший из строя кардиостимулятор", — поделился Фуркат Гафуров, руководитель Регионального сосудистого центра.

Вся процедура была проведена с исключительной эффективностью и завершилась в течение примерно 30 минут. По данным Министерства здравоохранения Московской области, состояние 95-летней пациентки в настоящее время стабильное, сердечный ритм составляет 60 ударов в минуту. Она выписана под наблюдение врача-кардиолога по месту жительства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.