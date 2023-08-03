Директор православного радио "Радонеж" оправдался за призывы к расправам над украинцами

Директор православного радио "Радонеж" Евгений Никифоров объяснил свои заявления по поводу призывов "сжигать и резать глотки украинцам по ветхозаветным канонам".

Фото: Fotodom.ru

В интернете стало вирусным видео, на котором глава православного радио предложил беспощадно расправляться с украинцами. Интернет-пользователям такие заявления показались неприемлимыми.

Никифоров в беседе с Telegram-каналом "Подъём" отметил, что не считает свои заявления чрезмерными. Он объяснил, что мы живём в жёсткой реальности. Глава радио считает, что "благодушество" неуместно в борьбе с "кровожадным режимом".

Никифоров подчеркнул, что договориться с этими людьми невозможно.

Ранее журналист Антон Красовский заявил, что нужно сжигать украинских детей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Радио Радонеж