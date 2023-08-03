Директор православного радио "Радонеж" Евгений Никифоров объяснил свои заявления по поводу призывов "сжигать и резать глотки украинцам по ветхозаветным канонам".
В интернете стало вирусным видео, на котором глава православного радио предложил беспощадно расправляться с украинцами. Интернет-пользователям такие заявления показались неприемлимыми.
Никифоров в беседе с Telegram-каналом "Подъём" отметил, что не считает свои заявления чрезмерными. Он объяснил, что мы живём в жёсткой реальности. Глава радио считает, что "благодушество" неуместно в борьбе с "кровожадным режимом".
Никифоров подчеркнул, что договориться с этими людьми невозможно.
Ранее журналист Антон Красовский заявил, что нужно сжигать украинских детей.
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