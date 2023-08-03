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Morgan & Morgan подала иск против производителей препаратов от диабета

1:28
Общество

Известная американская юридическая фирма Morgan & Morgan предприняла подала иск против фармацевтических компаний, выпускающих препараты для лечения диабета Ozempic и Mounjaro. В иске утверждается, что эти компании не предоставили пациентам достаточного предупреждения о риске возникновения проблем с желудком после приёма препаратов. Эта информация была открыто опубликована на официальном сайте компании, сообщает ТАСС.

Morgan & Morgan подала иск против производителей препаратов от диабета
Фото: docmed.ru

Иск и ответчики

Иск был подан от имени жительницы штата Луизиана, у которой возникли серьёзные проблемы со здоровьем в результате применения двух препаратов для лечения диабета. В качестве ответчиков по данному делу Morgan & Morgan указала Novo Nordisk и Eli Lilly, двух фармацевтических гигантов. В обвинении указывается, что эти компании приуменьшили серьёзность осложнений, связанных с приёмом Ozempic и Mounjaro, и тем самым не предупредили пациентов о возможности развития гастропареза или гастроэнтерита.

Рост числа жалоб и потенциальные последствия

В интервью с адвокатом Полом Пенноком (Paul Pennock) из компании Morgan & Morgan, NBC сообщила, что они получили около 400 жалоб от частных лиц, касающихся именно этих производителей лекарств. Пеннок предвидит возможность появления тысяч подобных случаев.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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