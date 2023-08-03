Более 1 млн жителей новых субъектов РФ получили полисы ОМС

1:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Федеральный фонд медицинского страхования недавно объявил о том, что более миллиона жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей обеспечены полисами обязательного медицинского страхования, сообщает ТАСС.

Фото: https://tomiks33.ru

Повышение качества медицинского обслуживания

К настоящему времени жителям новых регионов выдано более миллиона цифровых полисов медицинского страхования (ОМС). Это свидетельствует о росте числа людей, получающих доступ к бесплатным и гарантированным медицинским услугам. Усилия сотрудников ФОМС и территориальных фондов позволили обеспечить необходимую методическую и практическую поддержку для эффективной организации системы ОМС.

Расширение точек обслуживания

В ответ на растущий спрос на полисы медицинского страхования территориальные фонды новых регионов с начала июля открыли около 50 дополнительных пунктов оформления полисов. Эта активная мера позволила оптимизировать процесс оформления полисов и сделать его более удобным для жителей.

Доступность медицинских учреждений

В настоящее время в новых районах функционирует около 125 пунктов обслуживания. Эти учреждения играют важную роль в обеспечении доступности медицинских услуг для жителей: без хлопот и задержек. Совместные усилия ФОМС и территориальных фондов позволили создать в этих районах отлаженную систему здравоохранения, которой пользуются более миллиона человек.

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Как работает система ОМС