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Мордовия стала первым российским регионом, где запретили пропаганду абортов

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Общество

Власти Республики Мордовия приняли закон, запрещающий склонять к искусственному прерыванию беременности на территории региона.

Мордовия стала первым российским регионом, где запретили пропаганду абортов
Фото: https://g.nh.ee/

По словам председателя Общественной палаты республики Ивана Капитонова, под склонением понимаются уговоры, различные предложения, подкуп или обман беременной женщины.

"Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года признаёт высокое число абортов одной из причин низкого уровня рождаемости", — гласит опубликованный в соцсети документ.

В законе уточняется, что он не коснётся врачей, которые будут информировать беременных женщин о медицинских показаниях к искусственному прерыванию беременности.

Ранее французский политик напомнил, что ещё четыре года назад Украина, которая стала "оплотом западных ценностей", называлась рассадником педофилии и коррупции.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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