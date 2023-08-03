Мордовия стала первым российским регионом, где запретили пропаганду абортов

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Власти Республики Мордовия приняли закон, запрещающий склонять к искусственному прерыванию беременности на территории региона.

Фото: https://g.nh.ee/

По словам председателя Общественной палаты республики Ивана Капитонова, под склонением понимаются уговоры, различные предложения, подкуп или обман беременной женщины.

"Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года признаёт высокое число абортов одной из причин низкого уровня рождаемости", — гласит опубликованный в соцсети документ.

В законе уточняется, что он не коснётся врачей, которые будут информировать беременных женщин о медицинских показаниях к искусственному прерыванию беременности.

Ранее французский политик напомнил, что ещё четыре года назад Украина, которая стала "оплотом западных ценностей", называлась рассадником педофилии и коррупции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.