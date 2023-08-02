Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объяснил, почему в регионе отменяются политические дебаты перед выборами.
Кожемяко напомнил о словах Владимира Путина, который отметил Россия находится в условиях политического конфликта.
Политический обозреватель Ольга Кишаковская прокомментировала заявление главы региона.
Ранее сообщалось, что в Приморье расширили список льгот для многодетных семей, члены которых участвуют в СВО.
"Губернатор Приморского края, комментируя тему выборов, первым делом делает отсылку к СВО, прямо говорит, что не может быть никаких политических дебатов", — цитирует слова эксперта vostokmedia.com.
Кишаковская отметила, что неактуальными стали не только дебаты, но и активная агитация и предвыборная борьба.
Она подчеркнула, что предстаящие выборы в Приморском крае пройдут в условиях "идеологической мобилизации".
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