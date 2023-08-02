Массовый телефонный гипноз: эзотерик Панина аргументировала учащение инцидентов с поджогами российских военкоматов

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Пресс-служба ФСБ России проинформировала недавно о том, что в нашей стране заметно участились в последнее время случаи поджогов военкоматов. Многие злоумышленники, задерживаемые силовиками, признаются им в том, что стали жертвами телефонных мошенников.

Фото: mil.ru

По данным ряда источников, аферисты звонят зачастую даже не с территории России. Эзотерик Аделина Панина, говоря о схожем характере инцидентов, предположила, что речь идёт о массовом телефонном гипнозе, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Эксперт напомнила о такой науке как нейролингвистическое программирование, техники которой делают возможным давление на определённые триггерные точки.

По словам Паниной, такого рода гипноз ориентирован на следующее: неподготовленный человек будет полагать, что он делает что-либо во спасение, а, следовательно, во благо.

"Ему рассказывают, почему для него это будет хорошо, "сливаются" с его какой-то проблемой, болью, — пояснила эзотерик. — Внушают, что это действие, в данном случае поджог военкомата якобы приведет только к счастью и свершится во благо всему живому".

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