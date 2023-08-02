Культуролог: русские на Украине официально подвергаются стигматизации

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии Луганского государственного аграрного университета им. Ворошилова Нина Ищенко напомнила о том, что на Украине русские люди и русский язык подвергаются стигматизации, то есть официально признаются неполноценными.

Фото: news24ua .com

"Общество одобряет дискриминацию таких людей. На Украине стигматизирующим признаком является русский язык и/или пророссийская политическая позиция. Для стигматизации используются ярлыки "сепар", "москаль", "колорад", "ватник", "вата"", — рассказала Ищенко в беседе с argumenti.ru.

Культуролог отметила, что наравне со взрослыми в процесс расчеловечивания русских вовлекаются дети, и это полностью поощряется их родителями и педагогами.

Эксперт подчеркнула, что украинские власти не только ни разу не подвергли критике такого рода вещи, связанные с отношением к русским, но и никого ни разу не наказали.

Точно так же, как и русские люди, на Украине ущемляется русский язык. Ищенко напомнила, что это практикуется и в Евросоюзе, членом которого Украина мечтает стать. Она напомнила, что в течение многих лет права русских дискриминируют в Прибалтике, а в ЕС старательно этого "не замечают".

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