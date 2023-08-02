Baza: стало известно, почему суд решил не арестовывать мать челябинского маньяка

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Суд принял решение не оставлять под арестом мать челябинского маньяка Владимира Ческидова, потому что её причастность к преступлению не доказана. Об этом пишет Telegram-канал Baza, ссылаясь на отрывок из судебного постановления.

Фото: pixabay.com

"В материале досудебного производства отсутствуют достаточные данные, указывающие на причастность Ческидовой к преступлению", — говорится в документе.

В итоге следователям, настаивавшим на заключении в СИЗО 72-летней женщины, так и не удалось убедить прокуратуру в том, что мать "челябинского маньяка" может каким-либо образом мешать расследованию, например, скрыться или ликвидировать доказательства.

В результате женщину освободили в зале суда, суд решил, что мать "челябинского маньяка" не причастна к преступлению, которое совершил её сын.

Владимир Ческидов, удерживающий свою пленницу на протяжении 14 лет и обвиняемый в похищении, изнасиловании и убийстве, пока продолжится разбирательство по его делу, пробудет в СИЗО два месяца.

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