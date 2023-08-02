Роботизация в настоящее время активно происходит во многих отраслях, и первыми работниками, которых заменят роботы, могут быть те, кто выполняет рутинные, повторяющиеся задачи в производственных, логистических и складских операциях, считает руководитель маркетингового отдела аутсорсинговой компании MIMINO Алексей Яковлев.
Это лишь несколько примеров, но следует отметить, что роботизация может затронуть любую отрасль, где есть возможность автоматизации задач, которые раньше выполнялись вручную.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.