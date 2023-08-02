Каких работников первым делом заменят роботы

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Роботизация в настоящее время активно происходит во многих отраслях, и первыми работниками, которых заменят роботы, могут быть те, кто выполняет рутинные, повторяющиеся задачи в производственных, логистических и складских операциях, считает руководитель маркетингового отдела аутсорсинговой компании MIMINO Алексей Яковлев.

Фото: elfinancierocr.com

Рабочие на конвейере и сборочных линиях. Роботы уже используются для выполнения многих задач на производственных линиях, включая сборку и покраску автомобилей, монтаж электроники и пр.

Складские работники и грузчики. Роботы могут использоваться для перемещения товаров и материалов, упаковки и распаковки товаров, а также для инвентаризации.

Операторы на производственных линиях. Роботы могут заменить операторов, которые выполняют такие задачи, как управление и настройка оборудования.

Кассиры и другой персонал в магазинах. Самообслуживание и онлайн-покупки становятся все более популярными, что может привести к сокращению числа кассиров и другого персонала в магазинах.

Водители грузовиков и таксисты. Автоматические транспортные средства (АТС) могут заменить водителей в некоторых сферах, таких как транспортировка грузов или пассажиров в закрытых областях, таких как аэропорты, торговые центры и т. д.

Это лишь несколько примеров, но следует отметить, что роботизация может затронуть любую отрасль, где есть возможность автоматизации задач, которые раньше выполнялись вручную.

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