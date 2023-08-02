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Роскомнадзор проверит технику Apple для безопасного доступа граждан к цифровым сервисам РФ

3:25
Общество

Подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью услуг связи общего пользования (ЦМУ УСОП) проводит комплексные исследования устройств Apple и других зарубежных производителей. Цель — создание устойчивого и безопасного доступа граждан к российским цифровым сервисам. Об этой важной инициативе стало известно из пресс-релиза ТАСС, официального информационного агентства правительства РФ.

Роскомнадзор проверит технику Apple для безопасного доступа граждан к цифровым сервисам РФ
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СМУ ПКСС под эгидой РКН активно занимается проведением ряда глубоких исследований, посвященных функциональным возможностям и безопасности различных устройств Apple и других продуктов иностранного производства. Основной целью этих исследований является обеспечение устойчивости и безопасности взаимодействия граждан с российскими цифровыми сервисами. Как сообщается в пресс-релизе, СМУ ПКСС стремится проводить тщательный анализ протоколов и устройств, обеспечивающих надежный и безопасный доступ к цифровым ресурсам страны.

В сфере информационных технологий разработка и применение современных сетевых протоколов передачи данных имеют первостепенное значение. В настоящее время большинство сетевых протоколов, используемых в интернет-сервисах, имеют зарубежное происхождение. Признавая необходимость создания надежной и безопасной основы для цифровой экономики, РКН подчеркивает важность фундаментальных сетевых протоколов и программных библиотек, лежащих в их основе. Эти элементы играют решающую роль в обеспечении целостности, устойчивости и безопасности как данных, так и самих цифровых услуг.

РКН представляет себе цифровую экономику, в основе которой лежат сетевые протоколы российского производства и программные библиотеки, являющиеся образцом целостности и стабильности. Агентство подчеркивает важность этих основополагающих элементов для создания среды, в которой граждане могут безопасно и уверенно пользоваться цифровыми услугами. Такой стратегический подход соответствует стремлению страны к технологическому будущему.

В рамках обеспечения безопасности и конфиденциальности данных ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ), входящий в структуру РКН, приобрел устройства Apple для тщательной оценки. Целью этой оценки является определение устойчивости устройств к слежке и несанкционированному отключению функций. ГРЧЦ планирует приобрести в общей сложности 54 устройства различных производителей. В число закупок входят 20 моделей iPhone, представляющих разнообразный ассортимент, и четыре планшетных компьютера iPad.

Стремясь получить исчерпывающую информацию, GRCHC намерен расширить сферу исследований, не ограничиваясь устройствами Apple. Компания планирует приобрести 21 смартфон других известных брендов, таких как Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. Такое расширение исследований подчеркивает стремление к всесторонней оценке широкого спектра устройств, обеспечивающей полное понимание их защитных свойств и функциональных возможностей.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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