Исследование Яндекса: Россияне массово планируют переезжать в другой город

Согласно исследованию службы "Яндекс Доставка", предоставленным РИА Новости, более половины россиян, точнее 53%, выразили желание поменять место жительства и переехать в другой город внутри страны в ближайшее будущее. Еще 10% задумываются об этом, приближаясь к пенсионному возрасту.

Фото: ya.ru

Из числа опрошенных 20% планируют переезд в течение года, в то время как 33% рассматривают переезд в более отдаленном перспективе. Задумываются о переезде ближе к пенсии около 10% респондентов. Впрочем, 33% россиян отметили, что вообще не планируют менять свое местоположение.

Поменяли место жительства за последний год всего 4% опрошенных россиян. В то же время, еще 31% из числа задумывающихся о переезде, предпочли бы жить у моря, в то время как оставшиеся 69% рассматривают возможность переезда в более развитые города, другие районы или пригороды.

Около 62% респондентов хотят улучшить свои жилищные условия, приблизительно 43% задумываются о покупке собственного дома, а 28% активно ищут квартиру с хорошим ремонтом.

Самый высокий спрос на жилье среди россиян наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Переезд ради карьерного роста планирует 25% опрошенных, 12% задумываются о переезде, чтобы жить с любимым человеком, и 10% хотели бы отделиться от родителей.

В основном россияне откладывают переезд из-за финансовых затруднений, связанных с переездом, боязни расставаться с близкими, опасений не найти работу на новом месте и страха начать жизнь с нуля.

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