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Эксперт Карнаухов: смерчи могут стать обычным явлением для России

4:07
Общество

Торнадо, часто ассоциирующиеся со штормовым морем или разрушительными смерчами, известными в США, — природные явления, которые могут показаться далекими от повседневной жизни многих россиян. Однако в связи с изменением климатических условий эти разрушительные вихри все чаще проносятся по европейским просторам России.

Эксперт Карнаухов: смерчи могут стать обычным явлением для России
Фото: ya.ru

Как заявил в свое время старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский, различий между торнадо и смерчем практически нет. По сути, "торнадо" — это американский эквивалент русского термина "смерч". Однако иногда предпринимаются попытки провести тонкие различия:

Смерч и торнадо: в чём разница? Если "смерч" обычно относится к вихрям, образующимся над водоемами, то "торнадо" ассоциируется преимущественно с сушей.
Торнадо: Развязанный гнев природы: Торнадо — это, по определению, мощные разновидности смерча, обладающие значительным разрушительным потенциалом.
Ландшафт торнадо в России.

По мнению Алексея Карнаухова, ведущего специалиста по природным катастрофам Пущинского научного центра биологических исследований РАН, изменение климатических условий создало условия для появления смерчей в различных регионах европейской части России. Такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Ярославль, Архангельск, а также регионы Карелии, Коми и Крыма, являются потенциальными очагами образования этих природных вихрей. Вопреки распространенному мнению, смерчи могут возникать не только в морской среде, но и на суше. И хотя в России такие явления встречаются реже, чем в США, Карнаухов уверен, что повышение температуры будет все чаще приводить к возникновению смерчей. Причина кроется в повышенном содержании водяного пара в атмосфере, возникающем при скачках температуры, что является важнейшим компонентом формирования вихрей и ураганов.

Прогнозирование масштабов смерчей в России

Карнаухов поясняет, что первоначальные смерчи вряд ли будут носить разрушительный характер. Напротив, они могут проявляться как небольшие вихри, вызывая трепет и восхищение у наблюдателей, которые быстро фиксируют их на фотографиях. Однако как только смерч укоренится в конкретном регионе, вполне вероятно, что его примеру последуют более значительные торнадо. Карнаухов подчеркивает, что воронка смерча может растягиваться на сотни и даже тысячи метров, создавая хаос, подобный рухнувшему карточному домику.

Черноморский балет о смерче

Карнаухов проливает свет на все более широкое распространение смерча вдоль Черноморского побережья. Это явление связано с географическим взаимодействием Крымского полуострова и Кавказа. Слияние холодного воздуха со стороны Европы и тропического, средиземноморского воздуха создает благоприятные условия для зарождения вихрей, вызывающих трепет.

Смерч в сердце Башкортостана

Примечательно, что жители Баймакского района Башкортостана стали свидетелями смерча. Хотя жертв не было, некоторые строения испытали на себе всю мощь смерча. Этот регион подвержен смерчам из-за взаимодействия европейских и азиатских воздушных масс, динамика которых усиливается благодаря наличию Уральских гор.

Разрушения в Марий Эл

29 июля на Республику Марий Эл обрушился мощный ураган, оставивший после себя шлейф разрушений, унесший жизни восьми человек. Жертвами урагана стали отдыхающие на берегах озер Таир и Яльчик. Кроме того, более десяти человек были доставлены в больницы, что свидетельствует о катастрофическом потенциале ярости природы.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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