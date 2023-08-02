Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Композитор Семён Кривенко-Адамов рассказал про творческий кризис
Режиссёр Оливер Стоун уже считает "Оппенгеймера" "классикой" кино
Россиянка сообщила, что жить больше в Турцию не пускают и массово депортируют
В Минздраве опровергли информацию о введении в РФ платной неотложной помощи
Певица Рита Дакота показала результат работы над фигурой
В АТОР спрогнозировали уменьшение турпотока в Крым
Курским народным дружинникам будет выдано боевое оружие
Исследование Яндекса: Россияне массово планируют переезжать в другой город
Актер Дмитрий Назаров потерпел фиаско в Латвии

В Тюмени осудили экс-главу отдела Росимущества за мошенничество на 17 млн рублей

2:05
Общество

Калининский районный суд г. Тюмени приговорил бывшего начальника отдела землеустройства Росимущества по Тюменской области к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением, повлекшем ущерб в размере более 17 млн. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

В Тюмени осудили экс-главу отдела Росимущества за мошенничество на 17 млн рублей
Фото: crimea-news.com

Основные положения приговора

Калининский районный суд г. Тюмени вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела землеустройства, ответственного за распоряжение федеральным имуществом, оценки и размещения объектов Росимущества в Тюменской области. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти, связанные с осуществлением представительских функций, сроком на два года и шесть месяцев.

По данным регионального Следственного комитета России, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, обвиняемый незаконно приобрел право собственности на земельный участок, причинив Российской Федерации ущерб в размере более 17 млн. рублей.

Кроме того, обвиняемый пытался незаконно приобрести права собственности на три земельных участка общей стоимостью 86 млн. рублей. Кроме того, судом и следствием установлено, что в августе 2021 года обвиняемый получил от посредника взятку в размере 50 000 рублей.

Суд удовлетворил гражданский иск Росимущества по Тюменской области, а также Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа о взыскании невозмещенного ущерба, причиненного виновным. Уголовное дело в отношении его соучастников выделено в отдельное производство для дальнейшего расследования.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

🔴 В Тюмени адвоката осудили за мошенничество
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания пленницы: "Жила как королева"
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице
СМИ рассказали о публичном унижении Зеленского Байденом
"Мы их вычёркиваем": Елена Драпеко высказалась об артистах на фестивале Лаймы Вайкуле
Запад предвкушает смерть Зеленского Любовь Степушова Россия не будет атаковать суда в устье Дуная Олег Володин Новые территории: граждане России о "ждунах" и героях Дарья Асламова
Газовый донор Европы перешёл на сторону России
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
Последние материалы
Певица Рита Дакота показала результат работы над фигурой
В АТОР спрогнозировали уменьшение турпотока в Крым
Курским народным дружинникам будет выдано боевое оружие
Исследование Яндекса: Россияне массово планируют переезжать в другой город
Актер Дмитрий Назаров потерпел фиаско в Латвии
На Алтае во время отдыха с семьей утонула пятилетняя девочка
Россиянам назвали 10 лучших регионов РФ для отдыха в августе
У берегов Испании перехватили парусник с кокаином на €70 млн
Эрдоган заявил о необходимости возобновления зерновой сделки
Кардиолог рассказал, чем опасно ежедневное употребление пива
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников