В Тюмени осудили экс-главу отдела Росимущества за мошенничество на 17 млн рублей

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Калининский районный суд г. Тюмени приговорил бывшего начальника отдела землеустройства Росимущества по Тюменской области к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением, повлекшем ущерб в размере более 17 млн. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Фото: crimea-news.com

Основные положения приговора

Калининский районный суд г. Тюмени вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела землеустройства, ответственного за распоряжение федеральным имуществом, оценки и размещения объектов Росимущества в Тюменской области. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти, связанные с осуществлением представительских функций, сроком на два года и шесть месяцев.

По данным регионального Следственного комитета России, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, обвиняемый незаконно приобрел право собственности на земельный участок, причинив Российской Федерации ущерб в размере более 17 млн. рублей.

Кроме того, обвиняемый пытался незаконно приобрести права собственности на три земельных участка общей стоимостью 86 млн. рублей. Кроме того, судом и следствием установлено, что в августе 2021 года обвиняемый получил от посредника взятку в размере 50 000 рублей.

Суд удовлетворил гражданский иск Росимущества по Тюменской области, а также Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа о взыскании невозмещенного ущерба, причиненного виновным. Уголовное дело в отношении его соучастников выделено в отдельное производство для дальнейшего расследования.

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