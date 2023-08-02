В Испании задержали трех человек из списка самых разыскиваемых преступников Европы

0:26 Your browser does not support the audio element. Общество

В ходе совместной операции испанской гражданской гвардии и венгерской полиции на территории испанского королевства были задержаны три человека из списка венгерских преступников, находящихся в приоритетном розыске, а также из европейского списка. Об этом сообщили представители правоохранительных органов, участвовавших в операции.

Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

Все являются гражданами Венгрии и связаны с незаконной торговлей наркотиками.

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