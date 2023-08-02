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Число россиянок, готовых родить первого ребенка после 35 лет, выросло в 4 раза за 20 лет

4:00
Общество

В последние годы наблюдается заметный рост числа российских женщин, решивших завести первого ребенка в возрасте от 35 до 39 лет. Об этом свидетельствует демографическое исследование, проведенное Российским государственным социальным университетом (РГСУ), сообщает информационное агентство ТАСС. В исследовании приняли участие 9300 респондентов из шести регионов России.

Число россиянок, готовых родить первого ребенка после 35 лет, выросло в 4 раза за 20 лет
Фото: pixabay.com

За последние два десятилетия доля женщин в возрасте 35-39 лет, готовых стать матерью, увеличилась в четыре раза. Если в 2000 году эта группа составляла всего 11% женщин, то к 2022 году она превысила 40%. Отложенные роды стали преобладающей тенденцией последних десяти лет, постепенно завоевывая признание. Если раньше беременная женщина в возрасте 25-30 лет могла считаться поздней, то сегодня это вполне нормальное явление, что подчеркивается в результатах исследования.

В первую очередь, по данным университета, эта тенденция заметна среди женщин с высшим образованием, проживающих в городах и стремящихся к карьере. По мнению экспертов, отложенная беременность часто связана с положительной практикой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По данным социологического исследования, проведенного РГСУ, ошеломляющие 80% женщин, обращающихся за помощью к ЭКО, относятся к возрастной категории 32-35 лет.

В университете подчеркивают, что развитие медицины, повышение доступности образования, переоценка трудовых и карьерных ценностей, расширение жизненных целей в совокупности способствуют всестороннему развитию современной женщины. Это, с одной стороны, позволяет им вести полноценную жизнь, а с другой — планировать долговременное родительство.

"В демографическом составе по объективным причинам наблюдается снижение численности населения в возрасте 25-29 лет, так как эта возрастная группа является ключевой для воспроизводства населения. В противовес снижению рождаемости решающее значение приобретает возрастная группа 30-39 лет, что требует принятия специальных мер по стимулированию этого сегмента. Предлагается, чтобы не менее половины всех семей состояли из трех и более детей. Роль государства заключается в том, чтобы использовать все имеющиеся ресурсы для демонстрации обществу того, что многодетные семьи являются уважаемой и неотъемлемой частью общества. Задача государства — в первую очередь поддержать таких граждан" — поясняет доктор Джомарт Алиев, ведущий научный сотрудник и первый проректор РГСУ.

Доктор Алиев считает, что для предотвращения надвигающейся демографической проблемы Россия должна стремиться к уровню рождаемости 13-14 человек на тысячу населения. В настоящее время этот показатель составляет 10,1. В рамках исследования ученые сформулировали комплексную программу повышения рождаемости, учитывающую факторы как материального, так и социального характера.

Предложения включают в себя целый ряд мер, в том числе выплату при рождении ребенка пособия в размере 12 минимальных размеров оплаты труда, предоставление льгот и субсидий, решение проблемы очередей при поступлении в школы и детские учреждения для многодетных семей. Кроме того, авторы предлагают и более радикальные стратегии, такие как повышение стоимости плановых абортов в медицинских учреждениях, исключение из сферы государственного регулирования абортов по немедицинским и неправовым причинам и даже введение налога на бездетность.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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