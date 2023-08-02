Google Play удалил у себя приложение "Юнистрим"

1:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Мобильное банковское приложение "Юнистрим" стало недоступно для загрузки в Google Play, магазине приложений для Android-устройств, сообщают корреспонденты ТАСС. Таким образом, все мобильные приложения российских банков, попавших под июльские санкции США, были удалены из Google Play.

Фото: www.paturkey. com/news/unistream-to-launch-instant-money-transfers-to-turkey-india/2022/

Мгновенные денежные переводы

По данным компании "Юнистрим", мобильное приложение позволяет пользователям осуществлять мгновенные денежные переводы в режиме онлайн с карт различных банков по России, СНГ и за рубеж с возможностью получения наличных в отделениях банка.

Ранее мобильные приложения российских банков, попавших под санкционные ограничения, были удалены из зарубежных магазинов приложений, таких как Google Play и Appstore. 1 августа банковское приложение "Тинькофф" исчезло из Google Play.

Санкции США и их влияние

20 июля власти США ввели санкции в отношении ещё пяти российских кредитных организаций. В список попали банки "Тинькофф", Локо-Банк, Петербургский социальный коммерческий банк, "Солидарность" и "Юнистрим". Вашингтон надеется, что эти меры ограничат доступ Москвы к мировой финансовой системе.

Эти санкции оказали существенное влияние на банковский сектор России, нарушив его возможности по предоставлению услуг через такие широко распространённые платформы, как Google Play. В результате были удалены мобильные приложения этих банков, что создало проблемы для клиентов, которые полагались на них при проведении удобных банковских операций.

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