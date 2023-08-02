Мобильное банковское приложение "Юнистрим" стало недоступно для загрузки в Google Play, магазине приложений для Android-устройств, сообщают корреспонденты ТАСС. Таким образом, все мобильные приложения российских банков, попавших под июльские санкции США, были удалены из Google Play.
По данным компании "Юнистрим", мобильное приложение позволяет пользователям осуществлять мгновенные денежные переводы в режиме онлайн с карт различных банков по России, СНГ и за рубеж с возможностью получения наличных в отделениях банка.
Ранее мобильные приложения российских банков, попавших под санкционные ограничения, были удалены из зарубежных магазинов приложений, таких как Google Play и Appstore. 1 августа банковское приложение "Тинькофф" исчезло из Google Play.
20 июля власти США ввели санкции в отношении ещё пяти российских кредитных организаций. В список попали банки "Тинькофф", Локо-Банк, Петербургский социальный коммерческий банк, "Солидарность" и "Юнистрим". Вашингтон надеется, что эти меры ограничат доступ Москвы к мировой финансовой системе.
Эти санкции оказали существенное влияние на банковский сектор России, нарушив его возможности по предоставлению услуг через такие широко распространённые платформы, как Google Play. В результате были удалены мобильные приложения этих банков, что создало проблемы для клиентов, которые полагались на них при проведении удобных банковских операций.
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