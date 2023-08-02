Власти Китая привлекут частных лиц к борьбе со шпионажем

Власти Китая намерены вовлечь компании и граждан во всестороннюю и широкомасштабную борьбу со шпионажем, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Global Times.

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

Вовлечение всех слоев общества

Министерство государственной безопасности (МГБ) подчеркнуло важность вовлечения всех слоев общества в борьбу со шпионажем. В статье подчеркивается, что власти должны укреплять свои защитные механизмы, привлекая граждан к антишпионской деятельности.

Газета подчеркнула, что лица, вносящие значительный вклад в это направление, должны быть соответствующим образом вознаграждены. По данным источников, на которые ссылается газета, в последнее время отмечаются случаи использования "новых методов" при совершении преступлений, представляющих угрозу национальной безопасности.

Повышение осведомлённости

Далее в статье говорится, что китайские компании и частные лица должны повышать уровень своей осведомлённости. Компетентные государственные органы должны активизировать работу по просвещению населения, превращая его в единую и грозную силу для поддержания национальной безопасности.

Мнение экспертов о сложной ситуации

Ли Вэй, специалист по национальной безопасности из Китайского института современных международных отношений в Пекине, прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он отметил, что в Китае сложилась "тяжёлая и сложная ситуация" в области шпионажа. Методы и масштабы шпионажа становятся все более распространёнными и изощренными. Для эффективного противодействия этим вызовам, по его словам, недостаточно полагаться только на работу специализированных государственных органов.

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