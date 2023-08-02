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Рост цен на энергоносители в Германии привёл к падению спроса на 7%

2:01
Общество

В первом полугодии 2023 года энергопотребление в Германии значительно снизилось — на 7,1%, говорится в докладе рабочей группы Energy Reports, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Рост цен на энергоносители в Германии привёл к падению спроса на 7%
Фото: anna-news.info

Причины снижения

Эксперты связывают снижение энергопотребления с ростом цен на энергоносители и сложившейся экономической ситуацией. Хотя по сравнению с первым полугодием 2022 года цены заметно снизились, они всё ещё остаются значительно выше, чем в 2021 году. Кроме того, наблюдается существенное снижение объёмов производства в таких энергоёмких отраслях, как химическая, металлургическая, бумажная и стекольная.

Потребление угля и выработка электроэнергии

В первом полугодии потребление угля значительно снизилось — на 10,8%. При этом его использование на электростанциях сократилось почти на 19%. Потребление бурого угля снизилось примерно на 18%, что можно объяснить сокращением внутреннего потребления электроэнергии и благоприятной конъюнктурой производства в соседних странах.

Снижение потребления атомной энергии

В первом полугодии из-за перегрузки и последующей остановки трёх последних атомных электростанций производство электроэнергии на атомных станциях сократилось на внушительные 57%. За рубежом за первое полугодие было выработано всего 3,1 млрд кВт-ч электроэнергии по сравнению с 17,4 млрд кВт-ч за аналогичный период 2022 года. В результате Германия превратилась в нетто-импортера электроэнергии, причём во втором квартале положительное сальдо импорта составило 6,4 млрд кВт-ч.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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