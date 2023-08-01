В России до 2030 года создадут единый биометрический цифровой проездной

Российская транспортная отрасль нацелена на значительную цифровую трансформацию к 2030 году.
Одной из ключевых инициатив этого процесса является создание единого биометрического цифрового проездного для всех видов транспорта. Проект документа, опубликованного на сайте Минтранса, подчеркивает важность этой инициативы.
Один из приоритетных проектов в рамках цифровой трансформации транспортной отрасли — это проект "Зеленый цифровой коридор пассажира". Его целью является создание цифрового профиля пассажира и единого цифрового инструмента оплаты проезда для всех видов транспорта, используя технологии биометрии.
Единый биометрический проездной предоставит ряд значительных преимуществ для пассажиров и транспортных компаний:
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