В России до 2030 года создадут единый биометрический цифровой проездной

1:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Российская транспортная отрасль нацелена на значительную цифровую трансформацию к 2030 году.

Фото: https://www.volgabus.ru

Одной из ключевых инициатив этого процесса является создание единого биометрического цифрового проездного для всех видов транспорта. Проект документа, опубликованного на сайте Минтранса, подчеркивает важность этой инициативы.

Один из приоритетных проектов в рамках цифровой трансформации транспортной отрасли — это проект "Зеленый цифровой коридор пассажира". Его целью является создание цифрового профиля пассажира и единого цифрового инструмента оплаты проезда для всех видов транспорта, используя технологии биометрии.

Единый биометрический проездной предоставит ряд значительных преимуществ для пассажиров и транспортных компаний:

Пассажиры смогут забыть о необходимости использовать различные транспортные карты и билеты. Вместо этого у них будет удобный цифровой профиль, связанный с их биометрическими данными. Это сделает оплату проезда простой и эффективной.

Технологии биометрии обеспечивают высокий уровень безопасности. Пассажиры будут защищены от мошенничества и несанкционированного использования их профиля. Кроме того, хранение биометрических данных будет осуществляться в защищенной среде.

Единый цифровой проездной будет интегрирован со всеми видами транспорта, включая автобусы, поезда, метро и такси. Это обеспечит совместимость и легкость использования для всех пассажиров, независимо от выбранного вида транспорта.

Транспортным компаниям такая система позволит сократить затраты на производство и обслуживание физических билетов и карт. Кроме того, аналитические данные, полученные из цифровых профилей пассажиров, позволят улучшить управление и планирование транспортными маршрутами.

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