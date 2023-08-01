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В Бразилии на 128 году жизни скончался самый старый мужчина в мире

1:54
Общество

В Бразилии на 128-м году жизни ушел из жизни Жозе Паулину Гомес — самый старый человек в мире. Об этом сообщило издание The Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.

В Бразилии на 128 году жизни скончался самый старый мужчина в мире
Фото: pxhere. com

По предположениям, Жозе Паулину Гомес родился 4 августа 1895 года. Ему удалось пережить обе мировые войны и три всемирные эпидемии. На протяжении его долгой жизни он стал свидетелем огромных исторических событий. Ушел из жизни этот исключительный человек 28 июля, скончавшись от полиорганной недостаточности всего за несколько дней до 128-летия.

Жозе Паулину Гомес оставил после себя многочисленное потомство. У него осталось семеро детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков. Его семья продолжит жить, пронеся вековую память о своем предке, который стал легендой своего времени.

Замечательно, что несмотря на свой возраст и статус самого старого человека в мире, Гомес никогда не стремился к официальному признанию этого титула. Для него было важно просто жить своей жизнью, наслаждаться каждым днем, а не гнаться за рекордами. Это свидетельствует о его скромности и простоте характера.

В этом году нас покинул еще один участник истории — Йозеф Шютц, ставший самым старейшим из осужденных нацистов. Он скончался в возрасте 102 лет в апреле. Йозеф Шютц служил охранником концлагеря в период с 1942 по 1945 год и считается причастным к убийству 3,5 тысячи человек. Его смерть — еще одна печальная страница истории, оставшаяся в памяти историков и потомков жертв.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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