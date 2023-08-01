Москвичей предупредили о тропических ночах

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В субботу, 5 августа, в столице ожидается палящая жара: температура воздуха достигнет 30 градусов. В Москве будут тропические ночи: в ночное время ртутный столбик будет подниматься до 20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Фото: Вадим Савицкий

Начало последнего летнего месяца ожидается теплым. 1 августа температура уже превысила 26 градусов, что более чем на один градус выше климатической нормы.

Среда, 2 августа — теплый сектор с кратковременными грозами

В среду, 2 августа, Москва окажется в теплом секторе атлантического циклона с центром над Скандинавией, как пояснил Михаил Леус. После полудня в регионе пройдут кратковременные грозовые дожди, но это не окажет существенного влияния на температуру, которая останется чуть выше нормы.

Четверг, 3 августа — небольшие изменения в погоде

3 августа синоптическая ситуация изменится незначительно. Термометры покажут 26-28 градусов при кратковременных грозах.

Пятница, 4 августа — Антициклон принесет теплые дни

В пятницу, 4 августа, на центрально-европейскую часть России переместится антициклон, который активизирует дневной прогрев и прекращение осадков, в результате чего воздух прогреется до 27-29 градусов, сообщает Леус.

Суббота, 5 августа — солнечный и сухой день

Суббота, 5 августа, будет солнечной и сухой, как подчеркнул специалист по погоде. Погода 6 и 7 августа также будет жаркой и сухой, температура достигнет 31-33 градусов.

Вторник, 8 августа — окончание периода жаркой погоды

Однако во вторник, 8 августа, период жаркой погоды завершится. По словам Леуса, Москву накроют грозы и сильные дожди.

Леус также отметил, что предстоящая 30-градусная отметка температуры станет первой в этом году.

"В июне температура достигла всего 27,4 градуса, а в июле была зафиксирована температура 29,1 градуса. В XXI веке в Москве только три лета не было 30-градусной температуры, и последнее было в 2015 году", — заключил он.

Ранее москвичи были проинформированы о предстоящей жаре с повышением температуры до 34 градусов в выходные дни 5 и 6 августа. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такие высокие температуры сохранятся и в начале следующей недели.

Кроме того, стало известно, что пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) смогут получить питьевую воду на вокзалах и станциях Московской железной дороги (МЖД). Вода будет подаваться на Ярославском, Казанском, Курском, Савёловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах.

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