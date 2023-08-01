Сайт травницы «Байкалдар» заблокировал Роскомнадзор — она объявила о создании своей политической партии

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Сайт травницы Евгении Беляевской попал под блокировку сайта Роскомнадзором, сообщил адвокат врача Асад Юсуфов. Однако точные причины блокировки сайта пока не раскрываются. Это произошло после того, как московский врач-онколог Екатерина Тимофеева подала в суд на Беляевскую, обвинив ее в "траволечении".

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Суть дела заключалась в утверждении Беляевской о том, что она может вылечить пациентов с четвертой стадией рака. Поводом для иска послужила обеспокоенность Тимофеевой неточными формулировками Беляевской, которая называла некоторых практикующих врачей "шарлатанами" и называла свою деятельность незаконной.

Во встречном иске Беляевская подчеркнула, что вся ее продукция имеет соответствующую сертификацию и регистрацию, а ее деятельность получила "широкую и исключительно положительную репутацию". Тем не менее, ситуация обострилась, когда глава комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ Бадма Башанкаев обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой расследовать действия Беляевской на предмет наличия в них признаков мошенничества и других преступлений.

Одновременно сама травница заявила о перспективах на будущее: "Сейчас мы переживаем взрывной рост. Мы открываем новые объекты и регистрируем собственную политическую партию!". Однако название и программа партии пока не разглашаются.

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