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В Германии бешеными темпами растет безработица

2:10
Общество

В июле текущего года число безработных в Германии увеличилось до 2,617 миллиона человек, что на 62,000 больше, чем в предыдущем месяце, и на 147,000 больше, чем год назад, сообщает Федеральное агентство занятости в Нюрнберге. Таким образом, уровень безработицы в стране увеличился на 0,2 процентных пункта и достиг отметки в 5,7 процента.

В Германии бешеными темпами растет безработица
Фото: Fotodom.ru/DP

Глава Федерального агентства, Андреа Налес, подчеркнула, что с началом летних каникул в июле произошел рост безработицы и неполной занятости. Она отметила, что хотя занятость в стране все равно растет, но этот рост замедлился. Особенно это затронуло людей, участвующих в интеграционных программах и обучении. Обычно в июле безработица возрастает из-за окончания контрактов на обучение и уменьшения числа наймаемых компаниями сотрудников во время курортного сезона.

Важно отметить, что рост безработицы наблюдается даже без учета украинских беженцев. Федеральное агентство заявило, что слабая экономика становится основной причиной увеличения безработицы. Этот вывод основан на прогнозных данных, которые были доступны до 12 июля, указывает "Шпигель".

Глава агентства, Андреа Налес, отметила, что спрос на рабочих остается осторожным. В июле было зарегистрировано 772,000 вакансий, что на 108,000 меньше, чем в прошлом году. Прогнозы Федерального агентства занятости показывают, что число работников, подлежащих выплате взносов на социальное обеспечение, выросло в мае на 253,000 человек по сравнению с предыдущим месяцем и достигло 34,7 миллиона человек. Однако эксперты отмечают, что этот рост в основном связан с притоком рабочей силы из-за рубежа.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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