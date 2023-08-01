Минпромторгом разработан проект правил маркировки велосипедов

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Министерство промышленности и торговли РФ разработало проект постановления об утверждении правил маркировки велосипедов и велосипедных рам средствами идентификации. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Согласно предложению, с 1 сентября 2024 года все участники рынка велосипедов и велосипедных рам должны наносить на свою продукцию средства идентификации. Эта же дата, 1 сентября следующего года, установлена в качестве срока введения обязательной маркировки в соответствии с распоряжением правительства, определяющим перечень товаров, подлежащих маркировке.

Представление информации о маркировке

С сентября 2024 года участники рынка также должны будут представлять в информационную систему маркировки сведения о маркировке товаров с использованием средств идентификации и о введении товаров в оборот. К 1 марта 2025 года, согласно предложению, они также будут обязаны предоставлять в систему мониторинга информацию об обращении товаров и изъятии продукции из обращения.

Преследуемые цели

Внедряя предлагаемые правила маркировки, Министерство промышленности и торговли РФ ставит своей целью более эффективное регулирование рынка велосипедов, пресечение оборота нелегальной и контрафактной продукции, защиту интересов потребителей и легальных участников отрасли. Введение надежной системы идентификации является значительным шагом на пути к достижению этих целей. Оно также будет способствовать более эффективному управлению данными и повышению общей прозрачности и эффективности работы велосипедного рынка в России.

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