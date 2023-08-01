4 млн рублей господдержки получили ставропольские рыбоводы

2:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Аквакультура играет ключевую роль в Ставропольском крае, где ведется последовательная работа по поддержке и развитию рыбохозяйственного комплекса. На эти цели из краевого бюджета в рамках программы "Развитие сельского хозяйства" выделено значительное финансирование в размере 4 млн рублей.

Фото: МВД РФ

Государственная поддержка аквакультуры

Под эгидой государства аквакультуре оказывается существенная поддержка, направленная на облегчение финансового бремени её участников. Заместитель министра сельского хозяйства Ставрополья Виктор Фетисов подчеркнул, что эта поддержка предполагает значительное возмещение 41% затрат на содержание, разведение и выращивание объектов аквакультуры. Примечательно, что четыре сельскохозяйственных предприятия уже воспользовались этими субсидиями, что свидетельствует о положительном эффекте государственного вмешательства.

Разнообразные игроки в аквакультуре региона

В Ставропольском крае аквакультура представлена множеством предприятий, активно занимающихся рыбохозяйственной деятельностью. В отрасли занято более 140 индивидуальных предпринимателей, 70 сельскохозяйственных организаций и около 40 крестьянских хозяйств, которые вносят свой вклад в ее развитие и жизнеспособность.

Основными предприятиями региона являются прудовые хозяйства, которые занимаются разведением, содержанием и выращиванием различных видов аквакультур. Среди них карп, сазан, сом, амурская рыба, карась, которые прекрасно себя чувствуют в тщательно созданных искусственных условиях.

Видение губернатора Владимира Владимирова

Руководствуясь перспективным видением, губернатор Владимир Владимиров стремится к значительному увеличению объёмов производства товарной рыбы. Он поставил перед собой амбициозную задачу — к 2026 году выйти на объем производства 11 800 тонн. Чтобы продвинуть отрасль к этой цели и обеспечить устойчивую рентабельность аквакультуры, государство предоставляет необходимые субсидии и поддержку.

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