В Роспотребнадзоре планируют привить от гриппа более 60% россиян

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В сентябре стартует прививочная кампания против гриппа. В этом году Роспотребнадзор подчеркнул необходимость вакцинации от гриппа не менее 60% населения. Кроме того, должно быть привито не менее 75% из группы повышенного риска.

Фото: Ютуб

В группу риска входят специалисты, ежедневно общающиеся с большим количеством людей, в том числе врачи, учителя, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала соответствующее постановление.

С 1 августа начнется отгрузка вакцин против гриппа в различные регионы России. Вакцины обновлены с учетом актуальных штаммов гриппа, при этом отмечено только одно изменение в штамме H1N1, все остальные остались без изменений.

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