В Роспотребнадзоре планируют привить от гриппа более 60% россиян

В сентябре стартует прививочная кампания против гриппа. В этом году Роспотребнадзор подчеркнул необходимость вакцинации от гриппа не менее 60% населения. Кроме того, должно быть привито не менее 75% из группы повышенного риска.
В группу риска входят специалисты, ежедневно общающиеся с большим количеством людей, в том числе врачи, учителя, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала соответствующее постановление.
С 1 августа начнется отгрузка вакцин против гриппа в различные регионы России. Вакцины обновлены с учетом актуальных штаммов гриппа, при этом отмечено только одно изменение в штамме H1N1, все остальные остались без изменений.
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