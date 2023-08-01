Державшему в плену женщину жителю Челябинска избрали меру пресечения

1:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Центральный районный суд Челябинска определил меру пресечения Владимиру Ческидову и его матери, которые в течение 14 лет удерживали в своем доме женщину. Председательствующий судья принял решение о заключении Владимира Ческидова под стражу до 30 сентября. При этом его 72-летняя мать, также участвовавшая в инциденте, была освобождена из-под стражи в зале суда.

Фото: ya.ru

Обвинения

Сегодня, 1 августа, им обоим были предъявлены серьезные обвинения. Владимир Ческидов обвиняется в совершении нескольких преступлений, в том числе похищения человека (п. "в" ст. 126 УК РФ), убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и изнасилования (п. "б" ст. 131 УК РФ). С другой стороны, его матери предъявлены обвинения, связанные исключительно с похищением.

Побег

Дело приняло неожиданный оборот, когда пленнице удалось сбежать из дома похитителей. Эта отважная женщина пропала еще в 2009 году. По версии следствия, Ческидов встретил ее на вокзале в Челябинске и пригласил в свою частную резиденцию в Смолино. С этого момента она оставалась в стенах дома, не имея возможности сбежать. Выяснилось, что во время приступа психического расстройства Ческидова увезли медицинские работники, оставив дверь в комнату, где находилась пленница, открытой, что дало ей возможность бежать.

Темное прошлое

Помимо этого случая, Ческидов подозревается в причастности к убийству еще одной молодой женщины, совершенному в 2011 году. Ее тело было обнаружено закопанным в подвале.

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Сбежала от похитителя спустя 14 лет. Загадочное дело из Челябинской области