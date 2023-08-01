В Саратовской области оператор заплатил штраф за пропуск звонка от афериста из США

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Недавно в Саратовской области произошел случай, когда оператор сотовой связи был оштрафован за пропуск мошеннического звонка с иностранного номера. О случившемся сообщила областная прокуратура, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности в телекоммуникационной сфере.

Фото: Вадим Савицкий

По имеющимся данным, выяснилось, что оператор сотовой связи, а именно компании "Тайм Лайн", входящей в группу компаний "Четвёртая Власть", по неосторожности допустила входящий трафик из иностранного государства. Мошеннические действия были осуществлены злоумышленником с Виргинских островов в США. Мошенник манипулировал системой, создавая видимость того, что звонок поступает с российского номера. Схема была разработана для обмана ничего не подозревающих жертв на расстоянии.

В связи с грубым нарушением безопасности оператор был привлечен к ответственности по статье 13.2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях за невыполнение своих обязательств. В результате на оператора был наложен существенный штраф в размере 600 тыс. руб. Оператор оплатил штраф в установленном порядке.

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