В Петербурге одобрена реконструкция здания Института мозга человека РАН

В настоящее время в Санкт-Петербурге проводится реконструкция Института мозга человека Российской академии наук (РАН), основанного в 1990 г., с целью расширения возможностей оказания медицинской помощи и проведения научных исследований. Проект реконструкции предусматривает создание амбулаторно-консультативного отделения и 32 новых терапевтических кабинетов. План реконструкции одобрен и получил положительную оценку Главгосэкспертизы России.

Фото: fotokto. ru/photo/view/6137690.html

Расширение медицинской базы

В реконструированном семиэтажном здании разместятся больничная аптека, амбулаторно-консультативное отделение, оборудованное кабинетом магнитно-резонансной томографии (МРТ), 32 койки для терапевтического лечения, а также административные и другие необходимые помещения. Основная цель расширения — поддержка прикладных и поисковых медицинских исследований, а также улучшение условий приема, диагностики и лечения пациентов.

Основание и значение Института мозга человека

Созданный в 1990 году известным физиологом Натальей Петровной Бехтеревой, Институт мозга человека стал одним из ведущих учреждений Российской академии наук. На протяжении многих лет он играет важнейшую роль в развитии нейронаук и неврологических исследований, внося значительный вклад в развитие научного сообщества.

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