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Маск осудил леворадикального политика из ЮАР за исполнение песни "Убей бура"

Общество

Предприниматель Илон Маск, родившийся и выросший в ЮАР, в своем Твиттере раскритиковал Джулиуса Малему, лидера левой южноафриканской политической партии "Борцы за экономическую свободу", за публичное исполнение песни, в которой содержится призыв к расовому насилию. Маск выразил свою обеспокоенность, задавшись вопросом, почему президент Сирил Рамафоса хранит молчание по этому поводу.

Маск осудил леворадикального политика из ЮАР за исполнение песни "Убей бура"
Фото: РБК

Во время празднования 10-й годовщины своей партии на стадионе в Йоханнесбурге Малема исполнил песню "Убей бура", отсылающую к эпохе апартеида. В этот период в ЮАР существовала расовая сегрегация, когда белые, черные и цветные жили отдельно, а страна находилась под властью Национальной партии, состоящей преимущественно из африканеров, известных также как буры.

В прошлом году Высокий суд Йоханнесбурга постановил, что исполнение песни "Убей бура" в ЮАР не является языком вражды. Тем не менее, многие потомки белых поселенцев считают песню дискриминационной и оскорбляющей достоинство африканеров. В настоящее время численность африканеров в ЮАР составляет около 1,5 млн. человек.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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