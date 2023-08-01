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Откусившего ухо жителя Ижевска обязали выплатить 500 000 рублей

1:13
Общество

По решению суда житель Ижевска, признанный виновным в причинении тяжких телесных повреждений другому лицу, должен выплатить потерпевшему 500 000 рублей в качестве компенсации. Октябрьский районный суд г. Ижевска вынес приговор 37-летнему жителю города и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Приговор вынесен по первой части статьи 111 Уголовного кодекса РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего неизгладимое обезображивание лица".

Откусившего ухо жителя Ижевска обязали выплатить 500 000 рублей
Фото: Фото с официального сайта

Инцидент и его последствия

По данным прокуратуры Удмуртской Республики, инцидент произошел в июле 2022 года, когда осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений злостно откусил левое ухо потерпевшего.

Аналогичных случаи

Данный случай не единичен: ранее сообщалось об аналогичном инциденте, произошедшем в августе 2022 года в Ижевске. В той ситуации другой житель города напал на мужчину, нанеся ему телесные повреждения, в том числе откусив часть уха

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Тайсон ОТДАЕТ ОТКУШЕНОЕ ИМ УХО Холифилду
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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