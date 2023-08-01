Откусившего ухо жителя Ижевска обязали выплатить 500 000 рублей

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По решению суда житель Ижевска, признанный виновным в причинении тяжких телесных повреждений другому лицу, должен выплатить потерпевшему 500 000 рублей в качестве компенсации. Октябрьский районный суд г. Ижевска вынес приговор 37-летнему жителю города и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Приговор вынесен по первой части статьи 111 Уголовного кодекса РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего неизгладимое обезображивание лица".

Фото: Фото с официального сайта

Инцидент и его последствия

По данным прокуратуры Удмуртской Республики, инцидент произошел в июле 2022 года, когда осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений злостно откусил левое ухо потерпевшего.

Аналогичных случаи

Данный случай не единичен: ранее сообщалось об аналогичном инциденте, произошедшем в августе 2022 года в Ижевске. В той ситуации другой житель города напал на мужчину, нанеся ему телесные повреждения, в том числе откусив часть уха.

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