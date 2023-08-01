Жителей Московского региона ожидает 34-градусная жара с 6 августа

3:09 Your browser does not support the audio element. Общество

В воскресенье и понедельник в Московском регионе ожидается палящая жара до +34 градусов Цельсия. В пятницу и субботу также будет наблюдаться высокая температура — от +30 до +32 градусов Цельсия. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, этот период будет самым жарким в этом сезоне.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Влияние экстремальной жары на жителей Москвы

Столь высокие температуры могут оказать крайне негативное влияние на самочувствие жителей Москвы. Вильфанд предупреждает, что прогноз погоды на пятницу предполагает температуру от +28 до +30 градусов Цельсия, а в субботу будет немного жарче — от +30 до +32 градусов Цельсия.

Пик жары придется на воскресенье и понедельник, когда ожидается повышение температуры до +29 — +34 градусов Цельсия. Такая сильная жара представляет значительную опасность для жителей Москвы, делая конец недели и начало следующей недели самым палящим периодом текущего сезона.

Облегчение на горизонте

Вильфанд уверяет, что после понедельника наступит заметное понижение температуры. И хотя это может показаться резким погружением в холодную погоду, со временем температура вернется к климатической норме. Жители Москвы могут рассчитывать на долгожданную передышку от экстремальной жары после палящего зноя.

Безопасность в период аномальной жары

В период аномальной жары жителям столицы необходимо принимать необходимые меры предосторожности, чтобы защитить себя от потенциального риска для здоровья, связанного с высокими температурами. Вот несколько важных советов, которые помогут оставаться в безопасности и комфорте:

Оставайтесь гидратированными: Пейте много воды в течение дня, чтобы оставаться в тонусе и избежать заболеваний, связанных с жарой.

Ищите тень: Если вам необходимо находиться на улице, старайтесь как можно чаще находиться в тени, особенно в часы максимальной солнечной активности.

Носите легкую одежду: выбирайте свободную одежду светлых тонов, чтобы помочь организму регулировать температуру.

Ограничьте пребывание на открытом воздухе: Сведите к минимуму прогулки на свежем воздухе в жаркое время дня и перенесите их на более прохладные утренние или вечерние часы.

Пользуйтесь солнцезащитным кремом: Наносите солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF, чтобы защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Следите за уязвимыми людьми: Во время жары следите за пожилыми соседями, маленькими детьми, а также за теми, у кого уже есть проблемы со здоровьем.

Будьте в курсе событий: Следите за обновлениями погоды и следуйте советам местных властей по мерам безопасности во время аномальной жары.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит жителям Москвы пережить сильную жару с большим комфортом и снизить риск для здоровья.

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