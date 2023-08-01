Охлобыстин заявил, что слова иноагентов полезней "пятиминуток ненависти" на федеральных каналах

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Иван Охлобыстин считает, что враги РФ из числа предателей-иноагентов оказывают России неоценимую помощь.

Фото: ТГ-канал "Осторожно, новости"

Звезда сериала "Интерны" заявил, что от иноагентов тоже есть своя польза.

"Тактически, конечно, критика от предателей наносит вред, но стратегически она же, пожалуй, полезней "пятиминуток ненависти" на федеральных каналах", — написал артист в своём Telegram-канале.

Он отметил, что присутствие наших "бывших соотечественников" на полях информационной войны неоценимо.

Охлобыстин объяснил, что те, кто беспощадно нас критикует, всё же остаются "нашими".

"Нет никаких "хороших" или "плохих" русских, есть просто русские. Не важно: против они Путина или "за", — выразил своё мнение артист.

Ранее Охлобыстин заявил, что Россия "сползла в мутные 70-е".

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