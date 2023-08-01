Франция направила первый самолёт для эвакуации своих граждан из Нигера. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Катрин Колонна в эфире телеканала LCI.
Колонна заявила: "Первый самолёт находится на пути в Нигер. Мы находимся в контакте с местными властями, но это не означает признания восстания".
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