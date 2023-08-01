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Россия предоставила наибольшее количество мест для обучения студентам из Таджикистана

Общество

В этом году Таджикистан получил квоты для студентов на обучение в университетах из 18 стран, при этом Россия предоставила наибольшее количество квот. По словам Джамшеда Джуразоды, первого заместителя министра образования Таджикистана, более 1300 гражданам Таджикистана были предоставлены квоты на этот учебный год. Из них Российская Федерация выделила наиболее значительное количество, предложив 902 места для таджикских студентов.

Россия предоставила наибольшее количество мест для обучения студентам из Таджикистана
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Эмомали Рахмона

Помимо России другие страны также предоставили квоты для таджикских студентов: Китай предложил места для 125 студентов, Казахстан — для 100, Турция — для 50.

Кампания по квотированию на обучение в России проводится в Таджикистане на основании указа, изданного в 2013 году. Кроме того, в Таджикистане находится Российско-Таджикский (Славянский) университет, а также филиалы Московского государственного университета, Национального исследовательского технологического университета "МИСИС" и Национального исследовательского университета "МЭИ". Эти учебные заведения расширяют образовательные возможности таджикских студентов внутри страны.

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В Таджикистане завершилась квотная кампания по отбору кандидатов на обучение в вузах России
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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