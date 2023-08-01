В Хакасии можно увидеть два суперлуния и звездопад в августе

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Хакасии смогут увидеть сразу два суперлуния в августе. Первое ожидается в ночь с 1 на 2 августа, второе — утром 31 августа. Об этом рассказал руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

Фото: pixabay.com

Кроме того, в ночь с 12 на 13 августа произойдёт метеорный поток Персеиды. Максимальная интенсивность составит 100 падающих звёзд в час.

"Крайне рекомендую, не пропустить это событие", — отметил Веселков в беседе с newkhakasiya.online.

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